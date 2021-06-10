歐國盃今晚開鑼！為了讓全城投入足球狂熱，《蘋果》特別製作全新體育節目《EURO借富》，找來前香港5人足球代表黃耀富和YouTube球評家何Wayne(何冠寰)做主持，為大家分析及預測各場大戰，首集更請來前香港隊隊長陳偉豪任嘉賓主持。節目在歐國盃期間，逢周五晚八點，於蘋果YouTube Channel及果燃台播出。

首集焦點，當然落在港人有情意結的英格蘭之上。「三獅軍團」一如以往，都是「雷聲大」，今屆陣中球員粒粒皆星，鋒線有隊長哈利卡尼、超新星菲爾科頓，中場有美臣蒙特、基亞利殊，後防則有哈利馬古尼、史東斯等猛將穩守，前中後三路看似無懈可擊，星期日英軍就會分組賽首戰「格仔軍」克羅地亞，雙方2018年世界盃準決賽交手，克羅地亞戰至加時淘汰英軍，今次英格蘭在倫敦主場出師，能否報回一戰之仇?除了這場大戰，3位主持亦會率先預測奪冠球隊及今屆神射手得主，以及首周其他焦點賽事。《EURO借富》，今晚八點約定你。

日期：6 月 11 日（周五）

時間：8:00pm – 8:45pm

主持：黃耀富（前香港5人足球代表、賭波專家）、何Wayne（YouTube球評家）

嘉賓主持：陳偉豪(前香港隊隊長）

直播頻道：《果燃台》、蘋果YouTube Channel

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