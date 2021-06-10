捷克球手基捷高娃周四在法國網球公開賽四強，以盤數2:1力挫希臘的莎卡莉，殺入女單決賽，並將與俄羅斯的柏芙尤珍高娃爭奪后座。

首次打入大滿貫賽事女單決賽的基捷高娃，要戰至第五個比賽決勝分，才以7:5、4:6、9:7，結束這場長達3小時18分鐘的大戰。「我一直都希望可以打一場這樣的比賽。」世界排名第33位的基捷高娃說。「當我還在少年組比賽時，就想打一場如此富挑戰性、雙方勢均力敵的比賽，而當中只有一方能夠勝出。就算今仗落敗，我也會為自己曾經奮戰感到自豪。無論是在球場還是在生命之中，最重要的事情就是要奮戰到底。」

這位女雙排名曾高踞世界第一位的25歲球手，周六將會在決賽遇上31號種籽柏芙尤珍高娃。儘管曾是少年組「一姐」，但29歲的柏芙尤珍高娃在今屆法網之前，其實從未入過大滿貫女單四強。她周四在另一場準決賽，以7:5、6:3擊敗斯洛文尼亞的塔瑪娜絲丹錫。「這是一條漫長而困難的道路，充滿高低起伏。我從沒想過今年可以打入決賽，只是一直默默耕耘，盡自己一切的努力。我對自己說『就在今年傾盡全力，改善球技與心態吧』，並開始尋求運動心理學家的協助。我只是想放手一試，免得他日後悔。」柏芙尤珍高娃說。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波