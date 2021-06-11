上季被熱刺解僱的摩連奴，來年將執教意甲球會羅馬，拉素日前亦宣佈新季將由「煙鏟」教頭沙利接過教鞭，兩位領隊繼英超後再在意大利球壇會師。新球季未展開，兩支宿敵球隊的球迷已經率先過招，一幅摩佬的油畫被拉素球迷破壞，前者面部被沙利噴出的濃煙遮蓋着。

摩連奴上月宣佈出任羅馬教頭後，該隊球迷就在這個意大利首都的建築物外牆，畫下摩佬騎着意大利品牌Vespa電單車的油畫，「串王」亦感激羅馬球迷對自己的支持。不過沙利日前落實執教拉素後，隨即就有拉素球迷在摩佬油畫旁邊畫上沙利的畫像，畫中沙利吸煙後向着摩佬噴出濃霧，後者面部都被煙霧覆蓋着，似乎在諷刺拉素來年在沙利領軍下表現會更勝一籌。

摩佬和沙拿在仍分別擔任曼聯和車路士的領隊時，已在英超球壇碰過頭，來季兩人同樣轉戰意甲，還執教兩支宿敵球隊，或會有更多的火花。

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