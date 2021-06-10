【綜合法國外電】周五法網將會上演2場男單4強大戰，其中2大奪標熱門拿度和祖高域將提早在4強對撼。今場將會是2人第58次交手，假如祖高域今場順利勝出的話，將可以打破拿度今年在各項賽事中「入四強必定奪冠」的定律。（now 670及有線651台今日8:30pm起直播男單4強）

力爭個人第21個大滿貫的拿度，在周三的8強面對10號種籽舒華斯文，結果雙方激戰2小時44分鐘後，拿度以6:3、4:6、6:4和6:0，連續兩屆淘汰對方出局。今次已經是拿度第14次殺入法網4強，這位35歲球手在今年參加過的6個賽事中有2次都能殺入4強，而且兩次都成功晉身決賽並贏得冠軍，包括上月的意大利公開賽，當時拿度就在決賽擊敗祖高域奪冠。

另一邊廂，1哥祖高域在8強就面對意大利球手巴利天尼，今場祖高域把握對手全場多達51次的無壓力下犯錯，以6:3、6:2、6:7及7:5擊敗對手晉級，兼職業生涯第40次殺入大滿貫4強。周五將會是祖高域和拿度第58次交鋒，此前祖高域29勝28負稍稍佔優，他亦是現時唯一曾經在法網擊敗過拿度的現役球手。不過拿度在法網對祖高域則擁有7勝1負的絕對優勢，今次4強對碰預料2人將有連番激戰。