澳職經過幾個月常規賽嘅努力，拎到季後賽入場券嘅球隊，終於嚟到打大佬階段，每圈都一場過定生死，好睇！

今周兩場淘汰圈比賽，心水係下星期日嗰場，布里斯班獅吼主場鬥阿德萊德聯；獅吼雖然最後一場輸畀FC悉尼，始終未能夠去到更高位置，以第四位完成，但我覺得又唔算太差。始終仲有主場之利，而且避開咗第六位嘅FC麥克阿瑟，反而係一件好事。

相比麥軍，阿德萊德聯表現冇咁穩定，教練太鍾意變陣，除咗奇治葛雲呢個必然正選，前線成日換人，一時用哈辛托尼，一時又用杜米祖歷打箭頭，進攻組合好似場場都估估吓咁，入波分得散，好聽啲叫平均，倒轉講就係睇唔到有咩必勝板斧。

獅吼優點係防守夠穩，門將占美楊格場場都左飛右撲，就已經畀到信心大家。常規賽只失28球，只係比澳職防守專家FC悉尼差，就知佢哋咩料。

當然下半季獅吼都試緊中前場組合，因為咁而搞到有啲比賽失分，不過家陣拎到第四，呢場有主場之利，都叫讓得起平/半。始終前線雲素賀爾斯（左）、卓比尼斯、檀崎龍孔呢個三叉戟畀到信心，上盤加個「大」，希望可以收晒。

然後飛去日本睇一睇日聯盃，我就推介湘南比馬對FC東京呢場主隊嘅下盤；首先日本傳統強隊，都視日聯盃為次級比賽，旨在派年輕球員出嚟練兵，再講FC東京今季聯賽表現相當不濟，排名跌到落12位，只係高湘南兩位，FC東京目標都係打好聯賽，呢場盃仔似放棄。湘南初盤受讓平/半，一定要下盤，而且佢哋都幾守得，可以要埋個「細」。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。