阿士東維拉正式從諾域治簽下阿根廷翼鋒貝安迪亞，官方雖未透露其轉會費確實金額，但證實打破了球會紀錄，據報高達3,800萬鎊（約4.2億港元）。

今周較早前已有英國傳媒報道，維拉已經贏得貝安迪亞爭奪戰，以較高的開價擊敗了同樣有興趣的阿仙奴，至本周五，這單消息終於得到官宣。

24歲的貝安迪亞與維拉簽約5年，這宗交易也獲證實打破了球會轉會費紀錄。由於他早前隨阿根廷國家隊備戰對哥倫比亞的世盃外圍賽，因此他的體測和個人條件談判都在南美洲完成。

維拉主帥甸恩史密夫表示：「貝安迪亞剛在諾域治贏得英冠的球季，帶來了出色的表現，入球和助攻合共多達31個，更被評為整個聯賽的最佳球員。他可以踢邊線進攻，又可踢10號位，令我們進攻選擇多了一個補充。我們很高興在夏天這麼早階段就完成了他的簽約，期待他可與我們一同參與一個完整的球季。」

早前報道指，維拉與阿仙奴原本都向諾域治報價3,000萬鎊，但兩間球會都被拒絕，惟兵工廠及後沒有再提高報價，而維拉就將轉會費提至目前所傳的3,800萬鎊，成功說服金絲雀放人。

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