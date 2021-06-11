NBA近兩季被疫情打亂了時間表，去季更經歷過史上最短的休季期。聯盟周四為球員帶來好消息，來年21/22球季大部份時間表會回復正常，新球季將在10月19日開鑼，季後賽就會一如過往的球季般在4月16日進行。

據The Athletic記者Shams Charania消息指，21/22球季的季前訓練營將在9月28日進行，常規賽在10月19日展開，季後賽就在4月16日舉行，總決賽首戰就於6月3日開打，第7戰6月19日開始，亦是球季結束的日子。2022年的NBA選秀會就在6月23日舉行。

聯盟19/20球季一度因疫情停擺，重開後改在奧蘭多迪士尼賽區以隔離形式進行賽事。為追趕新季賽程，球員經歷史上最短的71天休季期便要繼續工作，雖然20/21球季的常規賽由82場縮減至72場，但緊密賽程令球員休息不足下，今季的球員受傷百分比有所提升。幸球季慢慢回復秩序，各隊主場館逐步開放球迷入場。

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