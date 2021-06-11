土耳其在國際大賽舞台偶有佳作，印象最深刻的兩次就是2002世盃及2008歐國盃。這兩次都打入4強，而在02的日韓世盃最後更獲得季軍，當時的功勳教頭根尼斯，事隔19年後再次帶領土國踢今屆大賽，且看這位經驗豐富的主帥回歸，會否令土耳其實力升級。

根尼斯於2000年獲聘為土國教練前，曾帶領過特拉布宗贏得一次土耳其盃以及兩次做過土超「阿二」，在02世盃率領哈根蘇古、哈辛沙斯、安利及巴斯杜克等該國名將，奪得季軍，而且當年打入4強，也只僅負當屆冠軍巴西0:1。

在02世盃後，根尼斯曾獲得希臘、巴西和西班牙等國家邀請，但他決定留下助土耳其進軍2004歐國盃，可惜失敗，也在04年2月被解僱。他隨後再回到特拉布宗執教，又去過韓職教過FC首爾兩季，在2019年再獲邀出任土耳其國家隊主帥前，於2015/16及16/17球季連續兩季替比錫達斯贏得聯賽冠軍，當時他旗下擁有馬里奧高美斯、辛克杜辛、哥利斯馬和賴恩巴布等球員。

再次帶領土耳其出戰大賽，這是一支平均年齡得25歲的年青球隊，有不少人都未出席過大賽。現年已69歲的根尼斯出席首戰對意大利的賽前記者會時，語重心長地說：「球隊今屆能夠出現在揭幕戰，讓我們感到自豪，也非常榮幸能出席這項賽事。在每項大賽，揭幕戰和閉幕戰都是最重要的，如果我們不幸落敗，就會在此組失去平衡，要努力追分。」

他又坦言十分尊重對手意大利及該隊教練文仙尼：「意大利是一支偉大的球隊，我非常尊重他們。文仙尼了解土耳其，因為他曾教過加拉塔沙雷，但我們也是為勝利而戰的。」

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