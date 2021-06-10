香港足球代表隊周五晚會在巴林上演的世界盃外圍賽亞洲區次圈硬撼伊拉克，雖已無緣決賽周，但仍要為亞洲盃席位及香港人而戰。中場黃威表示，希望香港球迷可以捱夜支持港足。（NowTV 330及633台周六12:30am直播）

港足已肯定緣盡2022年卡塔爾世界盃決賽周，但仍需為亞洲盃而戰，力爭成為四支較佳第四名球隊，晉身亞洲盃外圍賽第三圈。港足上周面對強敵伊朗，雖然全場受壓，但尾段由安永佳攻入一球，缺少外流兵的情況下在伊朗身上取得一個入球，表現受到好評。

今晚港足會對世界排名68的伊拉克，主教練麥柏倫賽前表示：「伊拉克與伊朗是不一樣的球隊，將會是重大挑戰。我們期待比上仗做得更好，特別是保持控球權方面，上仗我們太容易被對手搶到控球。」他又指，伊拉克球員個人質素強，因為港足每為落球場員都必須相當集中。

上仗對伊朗時交出一個助攻的中場黃威就表示，希望球迷可以捱夜支持港足，他說：「上場交出助攻，今仗絕對有信心再助球隊取得入球。我們這幾日有看伊拉克對柬埔寨的比賽，認為絕對有機會贏到伊拉克，前題是做到教練的部署，如果100%發揮到，我相信可以搶到分數。」港足自上仗後沒有添傷兵，有輕傷的艾里奧可以候命，羅拔圖亦刑滿可復出。

教練團的張健峰表示：「體力已恢復，對下場重要，艾里奧有肌肉疲累，有物理及體能教練，下場可以候命。伊拉克個人能力強，整體未必及伊朗；伊拉克未必全隊壓迫，後場有空間，以有機會組織到，希望可以踢出賽前部署。」羅拔圖就指：「足踝的傷正恢復中，因上場停賽而有時間準備。對手好強，希望今仗有更好表現。」

今晚深夜歐國盃揭幕，相信不少球迷會捱夜觀看直播。對比起那些歐洲國家，香港隊才是真正屬於香港人的球隊，捱夜看歐洲人踢波前，你會先支持香港隊嗎？

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