意大利vs土耳其

初盤

意大利讓一球

主隊勝：1.74倍

客隊勝：2.05倍

現時盤口（截至17:00）

意大利讓一球

主隊勝：1.85倍

客隊勝：1.99倍

簡評：足智彩上周四一開盤，盤口是意大利讓土耳其一球，上盤稍低水1.74倍，其後幾天就再未去到這個水位，也不斷降溫，今天中午時一度降溫至1.88倍；土耳其則在開盤後一路升溫，最低是周一去到1.91倍，但截至今天下午5點前，下盤已降至1.99倍。

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