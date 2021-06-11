據多個歐洲傳媒報道，今屆歐國盃參賽隊伍之一的烏克蘭，因為新球衣的設計藏有政治含意若來爭議，歐洲足協（UEFA）有意禁止烏克蘭以這款球衣作賽。

烏克蘭最新一款球衣的胸前位置有一個烏克蘭國家版圖的暗花，當中包括2014年遭俄羅斯吞拼的克里米亞半島，惹來俄羅斯的強烈不滿，並且向UEFA作出投訴。此外，烏克蘭球衣亦印有「Glory to Ukraine（榮耀歸於烏克蘭）」和「Glory to Hero（榮耀歸於英雄）」的字句，是烏克蘭人民於2014年推翻親俄總統亞努科維奇時常用的口號。

據報道指，UEFA認為球衣的地圖暗花並無任何問題，不過球衣上的兩包口號則帶有政治成份。根據歐洲足協的球衣標準規定，球衣上不能夠印有任何含有政治成份的圖案和標語，因此UEFA有可能禁止烏克蘭使用這款球衣作賽。

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