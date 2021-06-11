巴西最高法院周四裁定，當地可以如期主辦今屆美洲盃足球賽，但所有賽事都要閉門舉行。

今屆美洲盃原本由哥倫比亞及阿根廷合辦，但兩國早前分別因為國內政局不穩及疫情宣佈放棄主辦權，巴西隨即宣佈接手，但就惹來國內民眾強烈反對，森巴兵團更一度醞釀罷踢。巴西最高法院早前收到三宗入稟，要求禁止在疫情下主辦美洲盃，但11名法官周四投票後，決定駁回所有反對申請，令今屆賽事將可如期在本周日揭幕，但包括7月10在馬拉簡拿球場上演的決賽在內，所有比賽都要改為閉門進行，而當局亦要制訂有效措施，防止疫情進一步惡化。按照規定，各隊將要乘坐包機往返四個比賽城市，球員亦要每48小時接受一次病毒檢測。不過，由於時間緊迫，疫苗亦未有足夠時間發揮保護力，巴西衞生部早前已放棄要求參賽者先打針的主張。

巴西是全球疫情最嚴重的國家之一，當地至今已有近48萬人因為感染新冠肺炎死亡。巴西球員周二在世盃外擊敗巴拉圭後發表聲明，表達對南美足協在最後一刻，決定將美洲盃改由巴西主辦的處事手法不滿，但同時表明他們不會拒絕代表巴西比賽。巴西周日將於巴西利亞，與委內瑞拉進行今屆美洲盃揭幕戰。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波