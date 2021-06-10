以衞冕身份出戰歐國盃的葡萄牙被列入死亡F組，幸球隊實力比起2016年封王時更強。即使這次奪冠賠率僅排第7（9倍），但在基斯坦奴朗拿度（C朗）帶領下，又有迪亞高祖達及般奴費南迪斯（B費）等年輕進攻好手，加上後防又有英超最佳球員魯賓戴亞斯在陣，葡萄牙有力再成黑馬。

過去屢被批評青黃不接的葡萄牙，一直靠C朗苦苦支撐，事實上球隊在2016年歐國盃初段仍未被看好，加上當時教練費蘭度山度士的大軍名單中，卡維奴、般奴艾維斯及哥利斯馬等老將悉數入選，前線上只有艾達盧比斯一名9號位球員，可見當時葡國陣容實在難屬頂級。

由於該屆葡萄牙在分組賽面對冰島、奧地利及匈牙利也難求一勝，隨後表現亦欠說服力，導致不少球迷認為這次葡國奪冠是運氣大於實力的表現，當時葡萄牙僅以最佳小組第三名的資格晉身淘汰賽，連同16強及8強合共有多達5場賽事無法在法定時間擊敗對手。直到決賽，葡國對陣法國幾乎全場捱打，加上C朗上半場傷出，本以為葡國氣數已盡，怎料雙方戰至加時葡萄牙又靠後備入替的艾達絕殺，助球隊歷史性首奪歐國盃。

戴亞斯B費撐起半邊天

自從2016年捧盃後，葡萄牙開始改朝換代，在不少人才湧現下，現時的葡萄牙又被稱為「新黃金一代」。單計主力在過去一季的表現，英超最佳球員、曼城後衞戴亞斯令球隊防線變得更穩定，曼聯中場B費在英超37場亦貢獻18個入球及11次助攻的佳績，而前線的祖達、安達施華及祖奧菲歷斯今季在球會表現對辦，加上有隊史入球王C朗壓陣，葡萄牙這次歐國盃的陣容無論正選或板凳也勝過五年前那隊。因此這次葡萄牙即使分組賽與法國及德國同組，身處死亡之組下奪冠呼聲不高，惟依然被視為黑馬。葡軍周三進行決賽周前最後一場熱身賽，強陣下主場以4:0大破以色列，B費亦貢獻2入球1助攻，造就球王C朗攻入累積第104個國家隊入球，尚欠5球便能追平前伊朗名將戴伊的109球男足國家隊入球紀錄。

三熱門英法西各有隱憂

至於今屆被視為奪冠大熱的三支球隊法國、英格蘭及西班牙，實力看似強勁，但皆有隱憂。2018年世盃冠軍法國這次被視為歐國盃奪冠大熱，三線也有球星坐鎮，前線有基利安麥巴比及基沙文兩名世界級前鋒外，連今季在皇家馬德里擔起進攻重任的賓施馬亦事隔六年回歸，本來法國最弱一環的中鋒位置得到補強，惟這名33歲鋒將在周二熱身賽受傷，暫未知傷勢情況。

據法國《隊報》報道，周二友賽保加利亞梅開二度的基奧特，在賽後訪問中埋怨入替後未獲隊友傳球，矛頭直指前鋒拍檔基利安麥巴比，令對方非常不滿，陣前內訌或影士氣。後防方面，今季華拉尼在皇馬的狀態與過去幾季有落差，加上34歲的門將洛里斯演出下滑，法國的後防隱憂或成封王最大阻力。

每逢大賽都被捧為近年最強的英格蘭，領隊修夫基在點兵上雖引起不少爭議，但最終26人也算實至名歸。只不過每當賽事開始後，三獅的表現總與預期有極大落差，前線上，哈利卡尼與卡維特利雲的作用及踢法相近，至於常客史達寧及拉舒福特則近態下滑，相信要靠菲爾科頓、美臣蒙特及基亞利殊等踢出身價。至於西班牙，教練安歷基未有挑選皇馬兵同樣引發爭議，陣容較平庸、加上受新冠病毒影響下，居然要補選17人，包括U21代表隊成員以備不時之需，開賽前已多災多難，更難看好。

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