今屆歐國盃有不少參賽球星都來自歐洲豪門，綜觀今屆球員名單，英超球會車路士成為了出產最多歐國盃參賽球員的球會，而應屆英超冠軍曼城則排第二。

今屆歐國盃首六家出產最多參賽球員的歐洲球會之中，有其中三家都來自英超，當中以今屆歐聯冠軍車路士佔最多，共有15人。排第二位的曼城原本亦有15位球員入選，不過由於西班牙後衞艾利加西亞早前已經正式轉投巴塞隆拿，因此未能計算在內，最終以14人排第二位；至於另一支曼徹斯特球隊曼聯則以11位球員排全歐第六。

德甲豪門拜仁慕尼黑就以13人排歐洲第三，不過拜仁13位球員僅代表3支國家隊出賽，當中以德國佔最多，共有8位、而法國則有4人，而餘下1人就是波蘭射手羅拔利雲度夫斯基。至於意甲球隊祖雲達斯亦位列於歐洲前列之中，共有12人入選。

不過除了歐洲五大聯賽的傳統強隊外，不少次級聯賽球隊其實亦是出產國腳的「大戶」。烏克蘭的基輔戴拿模今次就有11位球員入選，與曼聯並列第六，當中有10位球員都是烏克蘭國腳，餘下1人就是波蘭後衞基薜奧拉。

歐洲球會參與今屆歐國盃球員人數

球會（聯賽） 入選人數

車路士（英超） 15人

曼城（英超） 14人

拜仁慕尼黑（德甲） 13人

祖雲達斯（意甲） 12人

基輔戴拿模（烏超） 11人

曼聯（英超） 11人

多蒙特（德甲） 10人

慕遜加柏（德甲） 10人

國際米蘭（意甲） 9人

RB萊比錫（德甲） 9人

利物浦（英超） 8人

巴塞隆拿（西甲） 8人

熱刺（英超） 8人

薩格勒布戴拿模（克甲） 8人

拿玻里（意甲） 8人

阿特蘭大（意甲） 8人

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