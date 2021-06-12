歐國盃日前正式揭開戰幔，雖然身處C組嘅荷蘭禮拜日先有比賽，不過唔少球迷已經開始擔心橙衣軍團今屆歐國盃嘅成績。其中有一名忠實fans直頭租咗架飛機，喺荷蘭訓練基地附近展示標語，希望主教練法蘭迪保亞轉踢4-3-3陣式。事關呢位教頭最近熱衷用踢5-3-2，但係成效一般，主場熱身賽鬥蘇格蘭都只可以打和2:2，又難怪呢位fans咁擔心。

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