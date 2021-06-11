周六頭場上演另一場A組賽事威爾斯惡鬥瑞士，上屆首次參賽就打入四強的威爾斯，事隔五年實力未有太大進步，加上主力加里夫巴利及艾朗藍斯近況平平，料難再創奇蹟。相反瑞士有一眾德甲兵作為骨幹，實力秤先，僅讓平/半撐上盤。

上屆威爾斯由高文帶領主打3-5-2穩守突擊表現出色，今屆陣容亦料將以類近的3-4-3出擊，不過在原本主帥傑斯受官司纏身下台，換上看守領隊羅拔佩治領軍，能否踢出去屆表現實令人懷疑。眼下最困擾威爾斯的仍為攻力疲弱問題，面對低一班的球隊即使贏波亦甚少入多於一球，而巴利及藍斯近年時因傷患缺席威爾斯的比賽，恐難再創佳績。

至於瑞士最為人所知或者仍是梳頓沙基利及格列沙加一對孖寶，雖然近年未有太多亮眼新星，但現時主力陣容由一眾德甲兵撐起。觀乎踏入2021年後瑞士全勝，對手實力雖未算太強，但亦足見全隊狀態甚佳，尤以近期熱身賽入球頻頻的加雲洛域最勇銳，今仗或領銜瑞士鋒線攻堅。

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