香港體院「唱家班」空手道師兄李嘉維，今日在巴黎舉行的東京奧運外圍賽的男子自由搏擊組75公斤級，連贏頭兩場比賽後，在16強遇上歐錦賽獎牌常客、來自匈牙利的四號種籽哈柏德基（Gabor Harpataki），以0:1敗陣下跌落復活賽，可惜一勝一負下出局，李嘉維無緣東奧。

32歲的李嘉維跟一眾空手道隊友一樣，早於四月底已飛到葡萄牙參加K1聯賽，作為備戰今次奧運外圍賽，之後一直留在當地集訓，兩日前飛到巴黎準備比賽，今日一上場已信心十足，頭兩圈比賽分別以 8:0及4:0擊敗布基維法索及科索沃對手，第三圈對手是來自匈牙利的哈柏德基，後者曾奪歐錦賽2017年季軍及2018年亞軍，2019年歐洲運動會亦奪季軍，李嘉維一落場已採主動攻勢，可惜未能湊效而落敗。

跌落復活賽的李嘉維，在首圈以4:1勝葡萄牙的Tomas Silva，惜次圈以5:8不敵比利時的Quentin Mahauden而出局。

另外，男子個人「形」的鄭子文亦無緣東奧，他在分組賽表現不俗，以23.12分位列小組第二名入次圈，可惜在八人的小組賽，以23.52分位列第六名，提早止步。

明日還有香港代表黃卓莉出場，她將在女子61公斤以上級亮相。

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