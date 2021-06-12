太陽周五在NBA季後賽西岸次圈第三回合，作客以116:102擊敗金塊，場數領先3:0，只要再贏一場，便可殺入西岸決賽。

太陽今仗五名正選球員得分均達雙位數，D卜克（Devin Booker）攻入全隊最高的28分，基斯保羅（Chris Paul）有27分、6個籃板球、8次助攻及3次偷球，克魯達（Jae Crowder）與米卡布歷捷斯（Mikal Bridges）分別有14分及11分，中鋒艾頓（Deandre Ayton）則有10分及15個籃板球。

金塊方面，貴為今屆常規賽最有價值球員的中鋒祖傑，雖然交出了32分、20個籃板球及10次助攻的「超級三雙」，蒙迪莫里士（Monte Morris）與米高波特（Micheal Porter Jr.）也分別有21分及15分，但仍無法阻止球隊連輸三場，陷入出局邊緣。

周日的第四回合賽事，會繼續在金塊主場上演，在季後賽已連贏六場的太陽只要再下一城，便可繼09/10年球季後，再度殺入西岸決賽。值得一提的是，歷來從未有NBA球隊能在7場4勝制的系列賽，在場數落後0:3的劣勢下，能夠反勝晉級。

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