香港足球代表隊於香港時間周六凌晨在巴林舉行的世界盃亞洲區次圈C組外圍面對伊拉克，開賽11分鐘有因馮慶燁的烏龍球而失守，而港隊最終亦因這個失波，以0:1落敗。

上場以1:3不敵伊朗的港足在分組賽第七戰面對世界排名68位的伊拉克，有夏志明、黃威及羅拔圖復任正選，前者踢中鋒，比較特別是安永佳改踢右翼，另外，對伊朗被撞傷顴骨的隊長黃洋續正選領軍，可是開賽初踢來比較拘緊，早段近乎全軍退守至禁區頂，結果被伊拉克圍攻。

伊拉克早段多次在右路進攻，惟實際威脅不大，戰至11分鐘，伊拉克翼鋒艾森右傳中，港隊中堅馮慶燁解圍不夠主動，錯誤選擇勉強頭槌解圍，結果判斷錯誤，將皮球頂入自己網內助伊拉克領先1:0。

港隊失守後繼續捱打至20分鐘，始慢慢取回較多控球，並嘗試組織，但傳送及配合欠佳，整個上半場是未有任何射門機會，而伊拉克之後有卡林及穆罕默德阿里遠射，但未能命中目標，伊拉克半場領先香港1:0。

易邊後，港隊作出調動，以余煒廉替馮慶燁，而港隊演出稍有改善，惟防線續受壓，59分鐘，伊拉克守衛阿巴謙接應角球無人看管下頭槌攻門，竟未能命中目標，港隊大難不死。65分鐘，伊拉克翼鋒卡森禁區推順無人看管下施射，未能命中目標。72分鐘，後備上陣的港隊小將孫銘謙禁區頂推順施射，只是遠離目標。82分鐘，伊拉克中鋒候辛接應傳中頭槌攻門，但稍欠角度被港隊守門員葉鴻輝輕易沒收。隨著伊拉克翼鋒卡森補時2分鐘的射門高出，伊拉克以1:0擊敗港隊，而伊拉克7戰17分重返榜首，2分領先同日以10:0狂數柬埔寨的伊朗，兩隊下周三交鋒爭小組首名；港隊7戰5分排第4位，下周分組賽最後一戰對巴林。

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