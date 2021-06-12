周六歐國盃A組賽事，瑞士雖然佔盡優勢，但最終只能1:1賽和威爾斯。觀乎兩隊今場表現，雖然能製造不少攻門，惜埋門把握力麻麻，加上兩軍主將梳爾沙基利、加利夫巴利、艾朗藍斯等，今季在自家球會雪到硬，亦直接影響他們在國家隊的表現，這些球星能否及時恢復狀態，將成為兩軍今屆能否走得更遠的關鍵。

瑞士今場佔有接近65%的入球率，一共獲得多達18次攻門機會，惜上半場箭頭施費洛域浪費了多個機會，4次起腳均未能命中目標，非常不可靠。幸下半場另一前鋒比列安保路發威，利用自己的速度及體型頻頻製造機會；不過瑞士在組織進攻上，仍然明顯要依靠沙基利。

論技術及組織能力，沙基利在瑞士陣中仍屬最頂級，今場短短上陣一小時多，已交出兩隊最多的4次致命傳送，並成功利用角球助攻予安保路入波。不過，今季在英超只得551分鐘上陣時間，於利物浦沒有出場機會，沙基利的體型亦明顯發漲，在引球推進方面明顯吃力，結果要提早退下火線。結果失去沙基利的瑞士，攻勢亦被逼變得較為簡單直接，最終仍無法再入一球；故沙基利能否及時回勇，將直接影響瑞士的進攻表現。

對手威爾斯同樣有主將狀態不足的情況，同樣作為球隊組織核心的艾朗藍斯，今場完全消失於球場之中，觸球機會甚少，更未有交出任何一記致命傳送，結果令威爾斯只能踢回傳統的英式足球。反觀其中場拍檔、只是效力英冠盧頓的中場祖摩利卻能交出助攻，更側面反應出藍斯今場的無能，最大功用可能只是被換走時拖延時間。

同樣地，威爾斯星級球星加里夫巴利今季在熱刺表現不佳，遲遲未能上力，無甚驚喜的表現延續至國家隊，今仗面對瑞士的防線沒有亮點。最終威爾斯僅靠效力英冠卡迪夫城的中鋒基化摩亞頭槌建奇功逼和對手，但如果巴利及藍斯未能及時回勇，該隊繼續只以高波進襲，在進攻板斧不多之下，威爾斯今屆歐國盃之路，恐難走得更遠。

文：尊嘉

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