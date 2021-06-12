威爾斯vs瑞士

比賽地點：巴庫奧林匹球場

開賽時間：6月12日晚上9點

本港直播電視台：ViuTV99、now616及618台

威爾斯

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

瑞士

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

雙方都沒有傷兵問題，威爾斯教練羅拔比治證實中場艾朗藍斯日前缺操，並不代表受傷，還說這是他計劃一部份，精神和身體健康都很好。瑞士同樣可以強陣出戰，預計靈魂人物梳頓沙基利雖然今季在利物浦上陣時間不多，仍會正選支援比利安保路及施費洛域。

賽前論戰

加里夫巴利（威爾斯翼鋒）：我們想要取得好開始，在此組佔得一個好位置。我們有很多排陣選擇，所以當踢得不順時可以改變。這一組的對手都很強，意大利是一支擁有歷史的球隊，瑞士也是前10位的球隊，土耳其曾擊敗過強敵，所以全是硬仗。

柏高域（瑞士教練）：我們應該謹慎還是冒險？我認為我們需要為兩種方法都做好準備。這是第一場比賽，所以不一定知道球隊的狀態，瑞士和威爾斯都如是。我們想要控球，想要支配比賽節奏，也想在進攻的三分一區域佔優並入球，要做到這一切，需要非常專注。

丹麥vs芬蘭

比賽地點：哥本哈根帕肯球場

開賽時間：6月13日凌晨12點

本港直播電視台：now616及618台

丹麥

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

芬蘭

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

雙方都沒有傷兵問題，可遣強陣。丹麥有多名英超兵擔正，包括門將卡斯柏舒米高、中堅安達斯基斯坦臣及中場賀積查治，前熱刺中場基斯甸艾歷臣則是核心。芬蘭首入決賽周，最值得留意是諾域治前鋒迪姆普基。

賽前論戰

基斯甸艾歷臣（丹麥中場）：我認為過去18個月在哪裏踢球不重要，每個大賽都是獨特的，我不會回望在球會踢得好不好，只會向前看這屆的歐國盃，就算7個月前我在球會沒正選，仍然在替國家隊效力時有信心。

卡拿華（芬蘭教練）：沒有傷兵是好事。我們要看看最後一天的訓練，球員是否夠弗，但現刻看起來不錯。

俄羅斯vs比利時

比賽地點：聖彼得堡體育場

開賽時間：6月13日凌晨3點

本港直播電視台：now616及618台

俄羅斯

缺陣傷兵：安德里莫斯托禾（確診新冠肺炎）、古迪亞舒夫

上陣成疑：／

停賽：／

比利時

缺陣傷兵：奇雲迪布尼、韋素

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

辛尼特中場安德里莫斯托禾因確診新冠肺炎已退隊，俄羅斯趕及徵召莫斯科戴拿模後衞耶夫根耶夫取而代之。另外，34歲中堅之一的古迪亞舒夫也小腿有傷倦勤。比利時則有中場大腦奇雲迪布尼及韋素未能趕及傷癒，在歐聯決賽鼻骨骨折的前者料第二場才復出。

賽前論戰

迪斯尤巴（俄羅斯前鋒）：我感受不到任何壓力，因為我們已分析了所有對手，確切知道我們要如何做。我喜歡俄羅斯在戰術上的靈活，並且有不同的方法撕破對手。

馬天尼斯（比利時教練）：我們必須在 11天內應付3場比賽，所以當我考慮如何建立我們的防守時，我不只是關注明天的比賽，而是考慮每場比賽的具體情況。我們將在訓練後做出正選11人決定。

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