歐國盃噚日正式開鑼，除咗一眾歐洲球星場上嘅表現值得留意之外，相信唔少球迷都會關注埋一班球星太太同女友，今次我求大俠就同大家睇吓今屆賽事有咩新舊面孔值得留意吓啦。

C朗嫂佐真娜人氣王

喺一眾WAGs之中，曝光率最高同最出名嘅就梗係葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）嘅女友佐真娜啦。唔經唔覺，C朗同佐真娜都一齊咗接近五年，連女都生埋，都算係C朗咁多段感情之中最長同最穩定嘅一個。由名店Sales變身成為名人闊太，佐真娜呢幾年除咗幫C朗湊仔之外亦都好識嘆，經常喺社交網見到佢坐住C朗架私人飛機周圍飛，又成日show名牌，27歲就享受到咁富貴嘅生活，真係恨死唔少女士。

不過佐真娜除咗識享受之外，其實都算係一個幾盡責嘅另一半，好多時都會現身喺球場幫C朗打氣。今屆歐國盃亦都唔例外，佐真娜日前就喺ig上載咗上星期葡萄牙對西班牙嘅熱身賽嗰陣，自己喺球場睇波嘅相，相信今屆歐國盃期間，鏡頭亦都會捕捉到「C朗嫂」嘅身影。

唔少WAGs本身都係名模或明星，不過效力曼城嘅烏克蘭國腳辛真高老婆維蘭達，就係一位喺當地好出名嘅記者，兩人其實早幾年已經開始秘密交往，去到2019年烏克蘭對塞爾維亞嘅歐國盃外圍賽嗰陣，維蘭達賽後負責訪問辛真高，後者喺訪問結束一刻就當住直播鏡頭錫咗維蘭達一啖，關係先至正式公開。喺上年夏天，呢對烏克蘭金童玉女亦拉埋天窗，上星期辛真高仲宣佈自己就嚟做老竇。

效力賀芬咸嘅捷克後衞卡達拉碧克喺球壇嚟講唔算出名，不過佢太太卡迪拉高娃就來頭唔細，係2012年嘅捷克小姐冠軍。卡迪拉高娃除咗靚之外仲非常多才多藝，精通法文之外仲做過模特兒、演員同記者。呢位東歐美人同足球都幾有緣份，除咗老公係球員，佢爸爸亦都係一位兼職球證，而卡迪拉高娃亦曾擔任過歐聯賽事記者，不過佢近年做咗媽媽之後已經好少曝光喇。

三獅軍暫別女伴

如果以團體嚟計，最出名嘅WAGs團就梗係英格蘭，每逢大賽呢班女士都會成為英媒焦點。不過呢班WAGs喺今屆國盃期間就暫時要同另一半暫別喇，事關今屆賽事要以隔離泡泡形式舉行，所有職球員嘅親屬都嚴格規定唔可以進入球隊入住嘅酒店範圍，所以雙方要等到歐國盃完之後先有得抱抱喇。