周六歐國盃B組率先上演丹麥主場鬥芬蘭，但客軍陣中有包括射手迪姆普基在內的3名球員，曾在丹超邦比效力。有前球會的丹麥球迷竟表示，假如普基對自己國家入球，他們可能會為他拍掌。

除了普基，門將哈迪基及後衞阿拿祖利都曾經是邦比的球員。軒歷安達臣兩父子是丹麥人，也是邦比球迷，可惜丹麥主帥夏祖文特今屆未有選入邦比球員，竟令兩人「叛國」反撐曾是球隊英雄普基所代表的芬蘭。

軒歷安達臣表示：「假如迪姆普基入球，我會大笑或許還會鼓掌，這就是我想説的。普基很快，而丹麥的後防很慢，尤其是卡積亞，所以如果芬蘭贏了丹麥，我不會太驚訝。」兒子拉姆斯則補充：「我也不愛丹麥國家隊，選人太偏頗，但我們兩父子還是會和朋友一起觀看比賽。」

雖然比賽在哥本哈根上演，但普基賽前也表示自己很高興可回到丹麥作賽：「回到丹麥的感覺真好，我在這裏踢了4年比賽。我們遇到一支很難纏的對手（丹麥），因為他們的狀態很好以及有很多好的球員，如果我們想搶分，就要踢出最好狀態。」提及之前足踝有傷，這位現效力英冠諾域治的前鋒就表示自己已無大礙。

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