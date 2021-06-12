快艇周四宣佈，剛接受背部手術的伊巴卡（Serge Ibaka），將會缺席今季餘下所有賽事。

今季才由速龍轉投快艇的伊巴卡，在季中受傷後曾連續缺席30場比賽，至最後兩場常規賽才告復出。他在季後賽首圈對小馬的頭兩回合亦有出場，但之後便未有再上陣。

「沒有甚麼比在球場上幫助我的兄弟們，以及為快艇贏得總冠軍，更能令我高興。這是一個非常艱難的賽季，我非常努力地回到季後賽，但傷病卻又出現了，健康始終是最重要的。」伊巴卡說。「感謝所有人給我的愛和支持。我的心思如今都放在支持球隊，並為下個賽季做好準備。」

曾於19年協助速龍贏得總冠軍的伊巴卡，在去年跟快艇簽下了一份兩年總值1,900萬美元的合約，並在21/22年球季握有球員選項。這位31歲中鋒今季出賽41場，平均每場有11.1分6.7個籃板球、1.8次助攻及1.1次封截，投籃命中率亦高達51%。

在西岸首圈打足7場以4:3險勝小馬的快艇，在次圈暫以0:2落後爵士。

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