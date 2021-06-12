英超球會韋斯咸周六宣佈，正式與主帥莫耶斯續約3年，合約期至2024年夏天結束。

現年58歲的莫耶斯，17年11月首度入主韋斯咸時，球隊戰績未算突出，結果在18年夏天不獲續約。然而槌仔幫19年12月再因戰績不佳，重新再找莫耶斯回來執教，成功帶領球隊上季護級成功後，今季莫天才更帶領槌仔幫獲得前六，創下球會史上第三次以聯賽排名獲得來屆歐洲賽資格，並創下球會的英超積分紀錄，最終二度入主球隊的莫耶斯，終於獲得一份為期三年的長期飯票。

續約後的莫耶斯表示：「我很高興將我的將來獻給韋斯咸，這是我喜歡的地方，我很興奮可以有機會，在我們取得的成就上再接再厲，班主和我都想繼續令球會發展及進步，董事會與球會每個人都非常樂於合作，給我很大的支持。」

「在過去的15個月內，我們取得了巨大的進步，這是球會每個人的共同努力。我之前已經說過很多次，韋斯咸是一間龐大的球會，擁有出色的球迷和球場，以及進一步發展和成功的機會。」

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