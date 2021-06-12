林書豪（Jeremy Lin）在社交媒體上宣佈重返CBA，他透露自己將會回歸北京首鋼，並表示很快會跟球迷會面。

32歲的林書豪2019/20球季效力北京首鋼，場均取得22.3分、5.7籃板及5.6助攻。球季結束後，林書豪離隊並再戰NBA發展聯盟（G League），加盟勇士旗下球隊聖克魯斯勇士，期望有機會重返NBA。然而，林書豪儘管在G League場均為勇士取得19.8分及6.4助攻，場均得分更在聯盟中排第七，惟始終未獲得任何NBA球隊的合約，最終宣佈重返CBA的北京鋼。

林書豪在微博上表示︰「北京首鋼，我回來了！球迷們我們很快就見面了」。

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