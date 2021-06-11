歐國盃B組周六開戰，尾場由俄羅斯坐鎮聖彼得堡迎戰比利時。比利時於外圍賽小組賽時曾經同組兼雙殺對方；加上3年前曾在2018世盃勇奪季軍，對這裏絕不陌生，就算讓主隊半/一也不嫌多，上盤可期。

文：盧卡東尼

比利時近6至7年可說擁有歷來最強人腳，實力可媲美所有足球大國，今年更挾世界一哥身份挑戰歐國盃。從2014世盃開始，歐洲紅魔連續3屆大賽至少入8強，三年前更獲隊史最佳世盃成績的季軍；分組賽方面，比利時兩屆世盃都可在首場旗開得勝，但2016歐國盃就因首戰對實力亦強的意大利，結果出師不利負0:2。

外圍賽曾雙殺俄軍

相比下，今屆B組首仗對手是俄羅斯，比利時怎計也可秤先。再者，兩隊在外圍賽也同組，當時比利時主客兩循環都贏對方，主場一仗在2019年3月交鋒，夏薩特梅開二度領軍以3:1勝出，作客一戰則是同年11月，又是「夏神」入2球下大勝4:1，而與今場一樣，地點都是聖彼得堡球場。

「首球」可吼卡拉斯高

雖說當時的「俄國殺手」夏薩特近兩年屢受傷患困擾，他只在1周前對克羅地亞的熱身賽才後備復出踢了8分鐘，但比利時隊內高手如雲，像中鋒盧卡古、邊線的恩歷克卡拉斯高、卡斯泰尼及後上中場泰利文斯等，過去一季都在各自的球會有高水準演出；即使另一核心奇雲迪布尼在上月的歐聯決賽鼻骨骨折，一周前才做完手術，比國足總已確定他不會在首戰候命，但球隊要再挫俄羅斯仍游刃有餘。

俄羅斯上屆世盃藉主場之利入八強，令人刮目相看，但畢竟這三年來實力不見提升，中鋒迪斯尤巴空中威力雖強，但竄擾力一般，未必可對比利時較弱一環的防線造成太大威脅。不論硬碰硬或以快打快，比利時都理應佔優，料可掌控攻守節奏。傷兵方面，俄羅斯今戰有經驗豐富的中堅古迪亞舒夫缺陣，後防更不穩，比利時讓半/一敲上盤之餘，「首球」不妨博愛起腳的恩歷克卡拉斯高或擅長後上射門的泰利文斯，分別為8及14倍，比3.2倍的中鋒盧卡古好分。