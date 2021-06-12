比利時將在周六歐國盃首場小組賽對陣俄羅斯，早前在歐聯決賽中弄傷鼻骨及左眼窩的中場奇雲迪布尼，首戰因傷無緣上陣。不過他跟隊友兼比利時門將泰拔高圖爾斯的舊聞又再被炒作，當年迪布尼疑似出軌被女友用綠帽兜頭笠，跟她發生關係的就正是高圖爾斯。

每逢國際大賽一眾球員WAGS都會成為球壇焦點，迪布尼老婆Michele Lacroix亦出名是樣靚身材正的人妻，現時一家四口非常幸福。但早在2014年他就有過男人最痛經歷，就是被女友戴綠帽。當年20出頭的迪布尼跟女友Caroline Lijnen拍拖，但有一日其女友被揭發跟高圖爾斯發生了關係，她解釋是迪布尼背版在先，偷嗒自己的閏蜜，加上當時外借到馬體會的高圖爾斯對她關懷備至，她才報復送綠帽給迪布尼。

她說：「迪布尼告訴我，他跟我的好朋友有曖昧關係，我給他兩個選擇，她或者我。我已經給予過他一次機會，但我們之間的感情已經不再一樣。那一晚，高圖爾斯給了我這三年來在迪布尼身上很懷念的東西，我們可坐下來慢慢談話，他亦會為我下廚，這些事都是迪布尼從來不會做的。」雖然至今已經過了很多年，兩人現在亦已經各有家室，但據悉今次事件就令到兩位比利時球星冇friend做。

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