香港足球代表隊上周六凌晨在世界盃亞洲區次圈外圍賽C組，戰至下半場有首次入選港隊的理文守衛余煒廉後備落場，亦是繼傑志前鋒安永佳後，另一位獲港隊主教練麥柏倫安排上在此輪世盃外上陣的新丁，而他賽後以榮幸來形容首次穿起大港腳戰衣。

港隊主教練麥柏倫為應付今次世盃外除首召迪高及基頓兩名入籍兵，也選了傑志前鋒安永佳及理文守衛余煒廉兩名本地年輕球員入隊，而迪高及安永佳對伊朗同正選披甲；至於余煒廉上周六對伊拉克到下半場入替中堅馮慶燁，與艾里奧合組中路防線。

這名22歲，前港少隊長賽後表示，好開心首次為大港腳上陣，縱使球隊此戰最終落敗，但因為有機會穿上港隊球衣而感到榮幸。麥柏倫半場安排余煒廉落場入替馮慶燁前給他的指示是盡量減低對手前鋒的威脅，盡力阻止伊拉克球員射門。

對於首度代表港隊的出戰的表現，煒廉認為表現是中規中矩，在賽事細節執行上還有很多可以改善，另外，需要累積更多國際賽經驗。青年軍時代效力晨曦及傑志的余煒廉於2014年以港U16隊長身份，歷史性領軍出戰亞少盃決賽周，而此子近季是理文防線主力，不過，理文對冠忠南區的聯賽賽後，余煒廉被指以帶種族歧視用語指罵南區隊長佐佐木周，理文賽後承認事件，並內部處罰這名場上紀律向來欠佳的年輕守衞。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波