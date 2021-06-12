近年不少離開熱刺的球員都成功奪冠，就連上季外借至維拉利爾的阿根廷後衞祖安科夫，亦為球隊在歐霸盃決賽上陣，協助球隊憑互射12碼擊敗曼聯奪冠。最終維拉利爾在上周五落實，正式行使優先購買權，以1,350萬鎊從熱刺買斷表現出色的祖安科夫，雙方簽約長達5年，至2026年夏天結束。

年僅23歲的祖安科夫，2017年登陸英超加盟熱刺，然而4年間只為熱刺上陣過16場英超賽事，不過勝任中後場多個位置的祖安科夫，今季轉投維拉利爾後上陣多達32場，據黃潛統計是主帥艾馬利使用第9多的球員，明顯深得教練重用，結果這位代表過阿根廷12次的國腳，落實離開熱刺繼續追尋冠軍獎盃。

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