歐國盃開鑼之前，意大利教練文仙尼表示希望用足球安慰意大利人的心。意大利是歐洲首個爆發疫情的國家，此後更成了疫情最嚴重的地方之一，多達12萬人喪生。近一個月疫情總算回穩，亦令16,000位球迷今晚可以入場，一場3:0的大勝，相信意大利人將深感安慰。

如果是長期的意大利球迷的話，會很明顯看到現時意大利風格上的改變。前場壓迫、講求傳控，邊中結合，是一支主攻的球隊。雖說現時的意大利是平民意大利，球員缺乏星味，但這樣的進攻足球，即使在06年助擁托迪、迪比亞路、盧卡東尼，恩沙基等星級前鋒的意大利亦未曾出現過，可以看到文仙尼的膽色及能力，成功將意大利改造，亦看出他非常信任現時的一眾國腳。

開場以後意大利就積極壓迫對手，令土耳其中後場受極大壓力。文仙尼的4-3-3一向會將掛名左閘的史賓亞蘇拿位置前提，進攻時類似3-2-4-1的陣式，前場人手有一定優勢。其實土耳其亦早有防備，上半場防線收縮至禁區範圍，防止對手兩隻逆足翼鋒找到配合的機會，尚算收效。但土耳其完全放棄進攻的態度著實令人驚訝，似乎過於膽小，畢竟他們是一支偏向進攻思維的球隊，亦有戰勝過法國及荷蘭的往績。

易邊再戰文仙尼就改變思路在右路造文章，結果三記入球都是在右路產生。開紀錄一球美列迪美羅當然不夠運，但在擺烏龍前左閘烏密特美拉斯禁區內面對貝拉迪時後退跣腳，已可見單對單土耳其根本不能防住兩隻翼鋒。第二球又是右路傳中，今仗當選歐洲足協選出的最佳球員，史賓亞蘇拿展現其強大的衝擊力，有潛力成為新一代的「偉大的意大利左後衞」。第三球同樣來自前場壓迫，其後右轉左的快速配合，一件事不停做，重覆做，令人看到現時意大利的威力。

現時的意大利可怕在於，從今場已看到前場絕對具備打穿對手鐵桶陣的能力。若你選擇以高位迫搶回應，現時中場幾乎都是傳球高手，今仗不論佐真奴費路、尼高路巴列拿，或者表現相對遜色的文路爾盧卡迪利傳送成功率同樣達90%或以上，而當馬高華拉堤回歸時，中場線將會更為恐怖。而且壓上讓恩莫比尼或恩斯治尼得到空位衝刺，他們將會更得心應手，得不償失。

當然意大利絕非無弱點，今仗土耳其採取徹底退守的策略，而且前線只有35歲的布拉卡爾馬斯，風格上完全被邦路斯及基亞連尼食住。不過，若對手的反擊更具威脅，又或者派出「小快靈」前鋒應戰，在現時講求傳控壓上的主攻打法，勢必有更多對手打反擊造成單防的時間，兩老腳步上是否能跟上，仍然有待時間考驗。但無論如何，意大利首戰贏得精采，但不能說「意大利返嚟喇！」，因為這樣的意大利不曾出現過。

文：亨少

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