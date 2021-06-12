意大利周五在歐國盃揭幕戰以3:0大勝土耳其，於A組旗開得勝。不過，意軍首個入球其實是多得土其耳守將美列迪美羅送禮，將杜文尼高貝拉迪的傳中球撞入自己龍門，而根據Opta統計，這是決賽周史上第一次由烏龍球「開齋」。

這場揭幕戰形勢相當一面倒，意大利全場24次射門8次中龍，攻勢是土其耳的三倍。單計上半場，意大利在射門數字上更以14:0完勝土耳其，令對方成為自1980年歐國盃開始統計以來，第三支在頭45分鐘錄得0射門的球隊。

對於被批評踢法保守招致大敗，土耳其教練根尼斯承認今仗技不如人。「意大利是表現較佳的一隊，我們輸了給踢得較好的球隊。」根尼斯說。「對方主導了比賽，我們經常丟失控球權，讓他們有機可乘。我們失了第一球後便失去了集中力，讓對方控制了戰局。他們越踢越好，我們就漸漸偏離了自己的風格，變得越來越疲倦，力不從心。」

「我們只是輸了給東道主球隊，但還要應付對威爾斯及瑞士這兩場重要的比賽。我們會重整旗鼓，再接再厲。」這位69歲教頭補充說。

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