儘管在新冠肺炎疫情下，無論在日本國內外都出現了不少反對聲音，但該國首相菅義偉在英國出席七國集團（G7）峯會時重申，有決心如期舉辦東京奧運。

「我們將為舉辦一個安全的東京奧運做好準備，採取一切措施防止病毒傳播。」菅義偉在會上說。「我希望各隊會派遣強陣出戰，因為大家都期望全球最頂尖的選手，交出最好的表現。」

因疫情延後了一年的東奧，將於7月23日揭幕，《共同社》報道指，奧組委在周五的一次會議透露，按照目前計劃，預計在東奧比賽期間，東京都內的場館單日最多會有大約22.5萬人入場觀戰。奧組委指，東奧至今已售出超過400萬張門票，相當於所有場館容量的42%左右。

受到疫情影響，海外人士將無法到日本觀看東京奧運，參賽的外國運動員亦要遵守嚴格防疫守則，包括每日接受病毒檢測，行程亦受到限制，不能私下外出與公眾接觸。日本政府及奧組委將於本月稍後時間，公佈現場觀眾人數上限。

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