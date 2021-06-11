【綜合法國外電】法網女單將會連續第二年有「新后」誕生，捷克球手基捷高娃和俄羅斯的柏芙尤珍高娃於周四的四強分別擊敗莎卡莉和塔瑪娜絲丹錫，首次晉身大滿貫女單決賽，將於今日爭奪冠軍寶座。（now670及有線651台今日8:30pm直播）

今屆法網女單是網球運動進入職業時代後，第2次出現在大滿貫4強所有球手都是首次打入這階段的情況。其中世界排名33位的基捷高娃在周四的四強戰與希臘的莎卡莉激戰3小時18分鐘，最後以7:5、4:6和9:7驚險勝出。基捷高娃賽後表示，今場自己和對手都發揮出色，任何一方都值得晉身決賽：「我一直都希望打一場這樣精采的比賽，今場我們兩人都值得勝出，但事實上勝利者只有一人，很高興那個人是我。」

另一場四強賽事，世界排名32位的俄羅斯球手柏芙尤珍高娃就面對斯洛文尼亞的塔瑪娜絲丹錫，今場賽事戰情相對一面倒，柏芙尤珍高娃僅用了1小時34分鐘就以7:5和6:3直落2盤淘汰對手晉級。現年29歲的柏芙尤珍高娃於2005年轉打職業，過去先後51次參加大滿貫女單正賽，終於在第52次參賽成功殺入決賽，成為了史上首位參加正賽超過50次，才首次晉身決賽的球手。

柏芙尤真高娃賽後表示，對自己有機會實現兒時夢想感到高興：「我從小時候已經希望贏得大滿貫，經過漫長和艱辛的路途後，現在我和它只差一步。我感到非常高興，但這個旅程仍未完結，我會保持集中並嘗試打得比今場更好。」