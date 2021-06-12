意大利周五在羅馬上演的歐國盃揭幕戰以3:0炒土耳其後，教練文仙奴讚揚球隊表現出色，他揚言球隊在首戰取勝很重要，但表示進軍溫布萊之路仍然很漫長。

意大利在這場比賽佔盡優勢，但要到下半場初段才藉土耳其後衞美列迪美羅擺烏龍才打破僵局，恩莫比尼和恩斯治尼其後各建一功，助意大利以3:0大勝一場。文仙尼賽後坦言這並不容易，因為這是第一場比賽「我們知道壓力比會平時大一點，所以我對球隊表現很滿意。」

文仙尼說︰「這是美妙的一晚，我預期這會是偉大的時刻，但我們亦知道這並不是必然輕鬆，因為土耳其是一支擁有很多有才華球員的出色球隊。我們有出色發揮，而我們真的沒給他們太多機會。」

意大利自2018年11月不敵葡萄牙後已經28場不敗，文仙尼說︰「取得好開始很重要，這令我們、球迷和所有意大利人都滿意。這是美妙的一晚，我希望還會有更多。溫布萊？那道路很漫長，還有六場比賽。」意大利周三會在同一球場進行的第二輪分組賽對瑞士，土耳其同日則在巴庫對威爾斯。

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