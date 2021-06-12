周五歐國盃揭幕戰，實力較強的意大利以3:0擊敗土耳其，賽前足智彩的讓球盤口，由初盤意大利讓一球，結果遭投注者熱捧下，意大利終盤要讓一球/球半，但仍順利開出上盤。

周六歐國盃次日比賽，有一場賽事與意大利該役相當類似，今晚凌晨00:00am開賽的丹麥對芬蘭，前者實力明顯較強，讓球初盤丹麥要讓一球，水位為1.8倍，但截至周五下午5:00pm，丹麥同樣已被投注者熱捧下，盤口丹麥已經要轉讓一球/球半，水位為2.06倍，隨着開賽時間越來越接近，相信佔主場之利兼實力較強的丹麥會繼續落飛。

丹麥 vs 芬蘭

初盤

丹麥讓一球

主隊勝：1.8倍

客隊勝：1.97倍

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現時盤口（截至17:00）

丹麥讓一球/球半

主隊勝：2.06倍

客隊勝：1.79倍

資料來源：足智彩

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