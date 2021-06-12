世界「一哥」祖高域周五在先輸一盤後反勝西班牙的拿度，第六次晉身法國網球公開賽決賽，周日將與大滿貫決賽「新丁」薛斯柏斯爭奪男單冠軍。薛斯柏斯是打足五盤後以3:2淘汰德國的施華利夫，成為首位打入大滿貫決賽的希臘球手。

塞爾維亞名將祖高域在職業生涯第58次對「泥地王」拿度的這場4強賽中，是以3:6、6:3、7:6（7:4）和6:2後來居上，令曾奪得13屆法網冠軍的拿度遭遇16年來在108場法網比賽的第三場敗仗，殺入決賽後向爭取個人第2個法網以及第19個大滿貫冠軍繼續邁進。

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