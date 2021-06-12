香港足球代表隊於香港時間周六凌晨在巴林舉行的世界盃亞洲區次圈C組外圍對伊拉克，因中堅馮慶燁開賽11分鐘頭槌攞烏龍失守，而港隊最終亦因這球負0:1，連輸五場。港隊主教練麥柏倫賽後表現極失望，痛斥失球是既「低級」且「愚蠢」，應該值得有分。

世盃外復賽，改踢賽會制，C組賽事在巴林舉行，而港足上場以1:3不敵伊朗，當地時間周五晚上，香港時間周六凌晨對開賽前小緗排第2位的伊拉克；港隊教練團賽前表示有充裕時間準備，希望改善進攻，並全力搶分。可惜戰況不似港隊教練團預期，甫開賽已捱打，中場防守不夠主動下被伊拉克圍攻，還因馮慶燁解圍判斷嚴重錯誤而先失波。

港隊控球指數是有改善，達四成三，其實是因伊拉克未有給港太多壓力，控球是中後場，向前推進傳送及配合極為差勁，基本上是無法有效組織埋門，全場只有後備上陣的孫銘謙下半場中後段一記浪射，終以一球落敗，近五場國際賽全敗只入一球，在世盃外C組，7戰1勝2和4負5分排第4位。

港隊主教練麥柏倫賽後對這個戰果感到極為失望:「我們很努力、防守很有系統，伊拉克根本難以撕破防線、製造入球機會，能夠贏波是有運。這個烏龍球是愚蠢且低級的嚴重錯誤。我們值得一場和波，0:0才是合理戰果。」

雖然港隊整體未有給予伊拉克太多埋門機會，但此戰進攻組織上前也乏力令不少捱夜看直播的港足球迷失望，而麥帥賽後坦承進攻有很多地方需要改善:「球員走位及傳送確實很恐怖糟糕，每次控球在腳不久便容易便因自己傳送及配合失誤而失去控球，這方面確實要改善。」港隊在今次外圍賽尚餘一場，周三晚作客巴林。

麥帥又指港隊受疫情影響年半沒有訓練及比賽，但同組西亞隊則維持訓練及比賽，而他又重申要整體改善港隊隊進攻培訓更有有能力的本地員，以致應付國際賽的競爭力是必須從青訓做起。

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