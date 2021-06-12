英格蘭挾三年前俄羅斯世界盃四強戰績，今夏出戰歐國盃是被受各方注意，亦是外圍賭波公司爭標熱門，而英軍周日首輪對同組實力最接近的克羅地亞，領隊修夫基未必會太過進取下，可吼兩強首戰握手言和。

分析賽事前，有些基本事實需要留意；決賽周24隊，每組前兩名，與4隊最佳第3名可以入躋身16強，即是各隊首輪賽事有比較多的空間，而受疫情影響，賽事更頻密，球員經過整季拼搏，小休便代表國家出戰歐國盃，球員體能需要小心處理，尤其爭標熱門，分組賽階段是否需要拼盡求勝，這是球迷需要注意的。

由修夫基帶領的英軍確實令人憧憬，球隊既有經驗球員帶領，也有冒起新星，中前場人腳確實有很多選擇，前線除有哈利卡尼，還有卡維特利雲，側擊有史達寧、查頓辛祖、基亞利殊及布卡約沙卡，還有美臣蒙特，只是有好人腳，還要很多配合才足以捧盃。

克羅地亞於三年前的世界盃躋身決賽，最終屈居於法國之後得亞軍，而筆者還記得克羅地亞準決賽加時淘汰英格蘭。三年後，克羅地亞人腳有不少變動，多位老將已不在陣，換上多位在歐洲各豪門落班的當打球員，而以莫迪歷為重心的中場仍有很強控制力，要挑剔鋒線欠一名有級數射手。這是很接近的對碰，現時賠率並不完全反映實力，和波是較值博的選擇。

歐國盃客席名家貼士(13/06)

何輝：星期日2奧地利2:0

陳偉豪：星期日1英格蘭1:1 x 星期日2奧地利0:0

陳婉婷：星期日2北馬其頓勝[+1] x 星期日3荷蘭和[-1]

譚拔士：星期日1英格蘭和 x 星期日2北馬其頓勝[+1]

鄭兆聰：星期日1英格蘭勝 x 星期日3烏克蘭和

丘建威：星期日2奧地利(上)

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