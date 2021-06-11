【A組】

歐國盃A組有「大主場」的意大利三場都留在羅馬，其他三隊就穿梭於羅馬與阿塞拜疆的巴庫之間。巴庫剛舉行完戲劇性的F1，也舉行過2019歐霸盃决賽，氣候特別，往來並不方便。威爾斯周六對瑞士，前者短暫集訓後，特意提早到巴庫準備首兩場分組賽，而論舟車勞頓較慘情的是瑞士，皆因每場都要飛。

整個英倫足球在2016歐國盃前後發生了改變，摒棄以往4-4-2，多改為3中堅的5後衞陣式，而威爾斯當時表現令人留下深刻印象。近半年，威爾斯受領隊傑斯場外事件困擾，因他的去留掀動了球員心情及贊助商的一些合約細節，惟足總總算及時處理！

今次威爾斯仍有世界級的加里夫巴利領軍，配合艾朗藍斯及賓戴維斯等經驗球員帶領一批年輕球員，可稍留意哈利威爾遜、大衛布魯克斯及丹尼爾占士。對於球隊本身是個探索闖蕩，並無太大壓力；雖然近年威爾斯都是穩守快攻，但今次班底卻有頗多喜歡向前的球員。

瑞士近年變動不多，球員經驗、質素頗相近。更難得是球員間相互熟識度普遍已非常高，根本上沒磨合期。很多主力居於德甲，數起來也是位位名將。瑞士近況就如球隊般是平穩的，今場焦點是能否小心面對威爾斯的快攻，也是瑞士能否取三分的關鍵。

何輝（now Sports足球評述員）