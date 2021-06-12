歐國盃賽事周五正式開鑼，揭幕戰打頭陣的意大利，能重返國際大賽舞台當然非常高興，一眾意國球員賽前一貫傳統超激情唱國歌。開幕禮上，大會亦邀請到兩位意大利名宿托迪和尼斯達主持開球禮。今年歐國盃還打破傳統，用遙控車運載比賽用的足球入場，引起社交媒體熱烈討論！

意大利球員激動唱國歌

意大利足球向來對國歌環節非常重視，過往大賽都見到意國球員激動地高唱國歌，表達他們的愛國之情。尤其今屆歐國盃是意大利自2018年俄羅斯世界盃未能打入決賽周後，再次回到國際大賽舞台，賽前當《馬梅利之歌》旋律響起，一班意大利正選球員就激動地大聲唱國歌，效力祖雲達斯的邦路斯和基亞連尼等都唱到皺晒眉好激昂。

托迪 尼斯達主持開球禮

今屆歐國盃開幕典禮邀請到2006年世界盃功臣「羅馬王子」托迪和尼斯達出席，兩位意大利名宿穿起黑西裝主持開球禮，歡迎現場16,000位球迷回到球場。賽前還有意大利著名男高音Andrea Bocelli及樂隊演唱，球場還燃起煙火和升起代表着24個參賽國家的氣球，氣氛十足。

比賽球由遙控車運載入場

開幕禮完成後，比賽用的足球由一輛福士贊助的遙控車運載到球場中圈，皮球就放在車頂，由德國籍球證Danny Makkelie拾起。現場球迷都為這個新奇有趣的入場方法哄動起來，原來這個創新構思是由贊助商的主意，相信成效非常不錯，因為已經引起了社交媒體的熱烈討論！

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