歐洲國家盃周六將會上演三場分組賽，香港時間晚上9時首先由A組的威爾斯對瑞士打頭陣，之後是兩場B組分組賽，其中，凌晨12時會由丹麥對芬蘭，世界「一哥」比利時則於凌晨3時對俄羅斯。

1. A組︰威爾斯 vs 瑞士

開賽時間：12/06 9:00pm

（Viu TV 99、Now618及616台直播 ）

- 威爾斯和瑞士是首次在國際大賽（世界盃及歐國盃）碰頭。兩隊在包括友賽在內交手7次，瑞士以5勝2負領先，但最近一次在2011年對壘由威爾斯勝出。

- 2016年上屆歐國盃，威爾斯成為了自1992的瑞典以來，第一支「地標」參賽便打入4強的隊伍。

- 第五次參加歐國盃決賽周的瑞士，只曾於2016年晉身4強，而在13場歐國盃比賽中，只有2008年贏葡萄牙2:0的分組賽一仗射入多於一球。

2. B組︰丹麥 vs 芬蘭

開賽時間：13/06 12:00am

（Now618及616台直播）

- 丹麥和芬蘭歷來59次對賽，前者佔壓倒性優勢贏出38場，兩隊賽和10次而芬蘭勝出只有11次。

-今仗在哥本哈根的帕肯球場進行，丹麥自1949年以來主場對芬蘭未嘗一敗。芬蘭歷來作客哥本哈根戰績為2勝3和22負，最近一次到訪是2003年8月的友賽以1:1言和。

- 芬蘭是首次亮相歐國盃決賽周，之前最接近入圍的一次是2008年，但芬蘭最後一場外圍賽未能戰勝葡萄牙，僅與葡萄牙賽和0:0而令對手得以出線決賽周。

3. B組︰俄羅斯 vs 比利時

開賽時間：13/06 3:00am

（Now618及616台直播）

- 今次是比利時和俄羅斯第6次在國際大賽決賽周對壘，但在歐國盃僅是第1次。1970和1982年世界盃，由俄羅斯前身的蘇聯勝出，之後三次於世盃決賽周再遇都贏出的都是比利時。

- 比利時與意大利是2020歐國盃外圍賽僅有兩支以全勝姿態（10戰10勝）出線的隊伍，射入了較任何其他球隊多的40球並平了最佳防守紀錄（10場只失3球）。

- 盧卡古是比利時在大賽決賽周入球最多的球員，15場比賽共獲7球進賬，當中有6球是於分組賽射入。

- 俄羅斯在前蘇聯時代於1960年決賽加時後以2:1擊敗南斯拉夫，首次贏得歐國盃冠軍，但之後三次於1964、1972及1988年再打入決賽都輸波收場。

- 自蘇聯解體，俄羅斯在歐國盃最好成績唯一出線淘太賽的2008年，當年他們躋身4強，惟以0:3不敵最後成功捧盃的西班牙。

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