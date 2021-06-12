法國網球公開賽周六上演女單決賽，由非種籽的捷克小將基捷高娃和31號種籽的俄羅斯球手柏芙尤珍高娃，爭逐法網后座。寂寂無聞的基捷高娃，在先贏一盤下被披平，但憑後勁凌厲反勝對手盤數2:1，收穫其職業生涯首個大滿貫錦標。她明日還要再出戰女雙決賽，力爭成為2000年後法網首位雙料冠軍。

今屆法網女單是網球運動進入職業時代後，第二次出現大滿貫四強所有球手均是首次打入此階段的情況，即意味着爭逐冠軍的基捷高娃和柏芙尤珍高娃，亦是生涯首次打入大滿貫決賽。目前女單世界排名第33位的基捷高娃，生涯僅第五次打入大滿貫正賽，其決賽對手是此前從未交戰過的柏芙尤珍高娃，後者29歲，於2005年轉打職業賽，過去先後51次參加大滿貫女單正賽，相對之下經驗較豐富。但25歲的基捷高娃首盤就展現強勢，以大比分6:1先下一城；但次盤前輩柏芙尤珍高娃站穩陣腳，奪回主導權，基捷高娃受壓之下多次交出無壓力下犯規，結果輸回一盤2:6，被柏芙尤珍高娃扳平盤數。

打至決勝盤戰情陷入膠着情況，基捷高娃多次領先後被柏芙尤珍高娃追回，但前者憑着73%的第一發球得分率，在第三盤後段牽制對手，最後再贏一盤6:4，花上1小時58分鐘以總盤數2:1擊敗柏芙尤珍高娃封后。她除贏得個人首個大滿貫錦標，成為了賽事自1981年名將文杜莉高娃後，首位捷克女將在法網奪冠，她亦是法網過去五年僅第三位非種籽球手成功奪冠。她在女單奪冠後，還要忙着備戰女雙決賽，與捷克同胞絲妮亞高娃，對陣去屆法網女單冠軍絲維迪克及瑪迪克莎絲的組合爭冠軍，有望成為法網自2000年名將瑪莉皮雅斯後，首位女將贏得同年贏得女單及女雙冠軍。今年亦是法網連續第二年有新科球后誕生，去年就由絲維迪克奪冠。

6歲已開始打網球的基捷高娃賽後高興說：「我要感激今天所有來支持我的人，氣氛非常棒，我超級高興亦很享受賽事，我亦要多謝我的團隊及教練，現在很難組織好我的說話，我不能夠相信自己贏到大滿貫，當教練Jana Novotna離世時我被重重打擊，她跟我最後的說話就是『好好享受，努力試着贏得大滿貫』，今天我有這個成績，大概是她在天上眷顧吧。她是我的動力，我非常想念她。我真的非常高興。」

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