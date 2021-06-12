意大利周五在歐國盃揭幕戰以3:0大勝土耳其，在A組旗開得勝，亦取得了該隊參加歐國盃決賽周以來的最大勝仗，不過，第一個入球卻是來自土其耳球員美列迪美羅。根據Opta的統計，這是歐國盃決賽周史上第一次首個入球是烏龍球。

周五的歐國盃揭幕戰形勢一面倒，意大利全場24次射門8次中龍，射門次數是土其耳的三倍，而上半場的射門次數意大利更比土耳其多14次（14:0），是自2004年荷蘭對拉脫維亞的16:1以來，歐國盃上半場最大射門次數差距，土耳其亦成為了Opta自1980年開始統計歐國盃數據以來，第三支在上半場0射門的球隊，之前兩隊分別是2000年對意大利的荷蘭，以及2016年對波蘭的北愛爾蘭。

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