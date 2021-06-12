正代表英格蘭參加歐國盃決賽周的佐敦軒達臣與史達寧，在周日首場分組賽出戰克羅地亞前，齊齊出現在英女皇壽辰的授勳名單上，獲得大英帝國員佐勳章（MBE）。

效力曼城的史達寧，過去一直致力推動種族平權，並曾積極參與「No Room For Racism」及「Black Lives Matter」等運動。「很感恩能夠獲得認可，但我的首要任務，是要協助教育社會及我自己。」史達寧說。「如果不是由自身開始，你根本無辦法協助別人。我每天都還在學習當中。」

「我推動種族平等的動機，是要讓大家了解來自不同背景的人，所面對的困難，並創造一個人人平等的環境。我們已朝正確的方向邁出一步，但遇有很多工作要做。」這位26歲黑人翼鋒說。

至於身為利物浦隊長的佐敦軒達臣，亦因為過去兩年積極服務社會，包括參與成立慈善基金「Players Together」，在新冠肺炎疫情及封城期間大力協助國民保健服務（NHS）而獲得嘉許。「神軒」亦不忘跟其他有份作出貢獻的人士，一同分享榮譽。他說：「我將此獻給所有護士、醫生、護理人員、搬運工人、行政人員、清潔工人、保安人員，以及每一位致力奉獻自己的職業及一生，讓 NHS 成為英國最引以為榮一部份的人士。」

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