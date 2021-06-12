艾比迪（Joel Embiid）周五攻入27分，搶下9個籃板球及交出8次助攻，協助76人在NBA季後賽東岸次圈第3回合，作客以127:111擊敗鷹隊，場數反超前2:1。

儘管丹尼格連（Danny Green）開賽後3分多鐘，便因為右邊小腿受傷退下火線，但並未有為76人構成太大影響。連同艾比迪在內，客軍共有6名球員得分上雙，T夏里士（Tobias Harris）有22分及8個籃板球進賬，賓西蒙斯（Ben Simmons）有18分及7次助攻，哥馬斯（Furkan Korkmaz）得14分，薛夫居里（Seth Curry）與懷特侯活（Dwight Howard）亦各有12分斬獲。76人今仗的整體投射命中率高達58.2%（79投46中）達勝鷹隊的47.6%（83投39中），助攻數字更以28:15拋離對手，成為勝負一大關鍵。

T楊格（Trae Young）是役為主隊貢獻了28分及8次助攻，約翰哥連斯（John Collins）有23分，保丹奴域（Bogdan Bogdanovic）與加連拿利（Danilo Gallinari）亦分別有19分及17分，可惜仍然無濟於事。

周四回合將於下周一上演，並會繼續由鷹隊主場。

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