下周一將於歐洲國家盃首輪分組賽對瑞典的西班牙，賽前三日終於全隊接種了第一劑新冠疫苗，儘管教練安歷基曾經擔心，球員在與賽事如此接近的時間接種疫苗可能會受副作用影響。

西班牙的歐國盃備戰因為隊長布斯基斯及迪亞高洛蘭迪先後確診新冠病毒而被打亂，球員需要隔離及單獨訓練，周二對立陶宛的友賽亦改以U21代表隊出戰。不過，西班牙國家隊所有球員周四的檢測結果均為陰性，除了布斯基斯和迪亞高洛蘭迪外，西班牙一隊成員已於周五接種了新冠疫苗。

據報道，迪亞高洛蘭迪已三次檢測結果呈陰性，只要再多一次陰性檢測結果便可歸隊復操，而在周五，西班牙國家隊亦宣佈他們連續三日沒有確診個案。

周五早上，「狂牛」終於完成接種疫苗。西班牙主帥安歷基較早前透露，西班牙足總會長約兩個月前曾詢問接種疫苗的可能性，原本希望在決出球員名單後進行，可惜結果是不可能，而他們亦接受。安歷基表示︰「我們想盡快接種，因為可能有副作用，如果有人在接種疫苗後出現症狀便真的很糟糕。」

西班牙在今屆歐國盃處於E組，同組對手除瑞典外，還有波蘭和斯洛伐克。

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