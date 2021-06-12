歐國盃2020破天荒在歐洲12個國家合辦，B組方面，丹麥和俄羅斯在分組賽同樣有主場之助，而兩隊分組賽對決時，丹麥主場，同組另外兩隊是比利時和芬蘭。

比利時絕對是B組首名出線大熱，更是今屆奪標熱門之一，從大軍名單上所見，中前場位置人腳比較強，前線主力盧卡古自加盟國際米蘭這兩季，狀態穩定，今季在意甲攻24球並有11助攻，是國米重奪意甲冠軍兼最佳球員，絕對是比利時今屆取分關鍵人物，配以賓迪基、巴舒亞伊和卡拉斯等，可因應不同對手而不同配搭，攻力絕對有保證。中場方面奇雲迪布尼早前在歐聯決賽對車路士受傷，鼻骨和左眼眶骨折，或錯過小組頭兩場，而夏薩特近兩季受傷病困擾，狀態成疑，如及時回勇，絕對能減低迪布尼分組賽或缺陣的影響。

俄羅斯大部份球員在國內聯賽，不過能夠連續五屆打入決賽週，絕對不容忽視，如小組賽首戰場能在比利時身上成功取分，出線仍然樂觀，芬蘭情況其實和俄羅斯相似，主要是首場不敗以一分為目標，第二場對丹麥是出線關鍵戰。

至於丹麥陣容明顯是守強於攻，門將卡斯柏舒米高，近幾季都能保持高水準表現，在足總盃決賽對車路士全憑他神勇演出，是球隊奪冠功臣，當然丹麥後防有卡積亞、安達斯基斯坦臣、丹尼爾華斯和米希利幾位外流球員在陣，論整體防守能力絕對是同組最穩健，不過前鋒巴夫韋迪和中場基斯甸艾歷臣今季在球會入球數字偏低，是球隊爭出線最大隱憂。

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