金塊周五回師主場，與太陽進行西岸次圈第三回合賽事，並於賽前正式向日前當選本年度常規賽最有價值球員的祖傑（Nikola Jokic）頒贈獎座。祖傑今仗雖然造出32分、20個籃板球及10次助攻的「超級三雙」，但金塊仍以102:116落敗，場數落後0:3，這位26歲中鋒後直言感到沮喪，並謂要對輸波負上責任。

「射失了那些多球，令我感到沮喪。」綽號Joker的祖傑說。「我並未打出最佳水準，特別是在投射方面。假如我的射球準一點，形態便會好得多。當然，是他們的防守令我難以入球。」全場29投只中13球，包括在三分區6投1中，另外在罰球線上9投5中的祖傑說。

祖傑是繼傳奇名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）與渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）之後，歷來第三位能在季後賽單場取得30分、20籃板及10助攻級別「三雙」的球員，但太陽早已有備而戰。「我們知道，Joker在賽前領獎，金塊今仗一定會後激動，所以早就商量了如何阻截他們的攻勢。」今仗有27分、6個籃板球、8次助攻及3次偷球，並只得2次失誤的基斯保羅（Chris Paul）說。

太陽主教練蒙迪威廉士指出，無意破壞祖傑美好的領獎時刻，但他們遠征丹佛就是要全力爭勝。「我們不想對祖傑有任何不敬，但與此同時，我們是來這裏爭取勝利的。在這種時刻保持冷靜，是我們一直強調的事情。」他說。

周日的第四回合賽事，會繼續在金塊主場上演，太陽只要再下一城，便可殺入西岸決賽。

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