澳職季後賽今周展開，周六率先上演首場淘汰圈賽事，由中岸水手主場鬥FC麥克阿瑟；麥軍貴為澳職新兵，首季已殺入季後賽，難能可貴，球隊擁有達比舒利、米利根等老將，擅踢一場過大戰，面對擅守不擅攻的水手，受讓半/一可博下盤。（球賽編號：星期六61；無綫myTV Super901台今日5:05pm直播）

麥克阿瑟因提早獲得季後賽資格，常規賽煞科戰對鳳凰，收起了達比舒利及馬高蘇沙亞達等主力，結果以0:3大敗，最終只能取得第六位，要硬撼第三位的水手。事實上麥軍中前場主力平均年紀偏大，教練米列錫放棄上仗，寧留力季後賽，也是明智之舉。陣容上，麥軍有根里奧代表國家隊，中場洛斯佩奧坐波監，連同傷兵阿歷山大祖雲奴域、安東尼哥歷等缺陣，加上一場過淘汰賽，經驗十分重要，麥軍由前國家隊長米利根領軍，加上達比舒利、馬高蘇沙亞達等老將，大戰經驗豐富。雖然麥軍上月主場不敵水手，不過今季作客戰績不錯，近6場作客僅1敗，13戰取23分，是今季澳職作客取分最多球隊，受讓值博。

水手季初一度攀升至榜首，不過4至5月間嘗到6場不勝走勢，最終只排第三位，須參戰淘汰圈比賽。今季教練史達積斯重點改善了防守，由中前場開始已做壓迫，令對手犯錯取得入球機會，今季累積31個失球，是澳職防守第三佳球隊，然而攻力也未算出眾，累積35個入球，是前五支球隊入球最少，甚至比失落季後賽資格的光輝、鳳凰等還要少。球隊仍靠老牌前鋒麥西蒙衝鋒陷陣，但此子季尾腳風轉差，已連續四場交白卷，加上中堅大將東治伊克代表國家隊缺陣，攻守均有疑點，今仗難讓麥軍。

賽制：若在90分鐘內打成平手需加時，如加時再和，則互射12碼決勝。

文：牽牛